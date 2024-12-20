Власти Югры оперативно отработали звонок многодетной сургутянки президенту

Власти Югры оперативно отработали звонок многодетной мамы Анны Шенкао из Сургута на прямую линию с Владимиром Путиным. В тот же вечер с ней связались руководитель управления соцзащиты Сургута и заместитель главы Югры.

"Во время прямой линии мы связались с Анной, рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки, которыми может воспользоваться сургутянка, а также договорились помочь в устройстве детей в учреждения спортивного и дополнительного образования. Останемся на связи", - прокомментировал губернатор Руслан Кухарук.

Многодетных семей в Югре больше 40 тысяч на 1,8 млн жителей.

Напомним, Владимир Путин ответил на вопрос матери пятерых детей из Сургута об отказе в ежемесячном пособии из-за "превышения прожиточного минимума". По словам многодетной матери, был случай, когда ее доход превышал прожиточный минимум на 78 рублей и на основании этого было отказано. Также женщина пожаловалась на запредельно дорогие авиабилеты.

"Мы долго думали на тему о том, как избежать той ситуации, с которой столкнулись вы и ваша семья. В принципе, решение принято. Оно заключается в следующем. Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет налога на доход физических лиц НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, что это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением денег в рамках пособия, о котором вы сказали", — добавил он.

После прямой линии авиакомпания Ютэйр объявила о подарке в виде бесплатного перелета туда и обратно многодетным семьям, в которых воспитываются от пяти и более детей.