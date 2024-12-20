20 Декабря 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот с трансляции &quot;Прямой линии с Владимиром Путиным&quot;

Тюменские политики готовы к реализации задач, поставленных Путиным во время прямой линии

Тюменские политики готовы к реализации стратегических задач, поставленных Владимиром Путиным во время прямой линии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Накануне глава государства более четырех с половиной часов отвечал на вопросы журналистов и жителей страны. Вместе со всей Россией прямую линию смотрели депутаты и общественники региона.

"Владимир Владимирович подвел главные итоги уходящего года и обозначил цели и задачи на ближайшую перспективу. И мы, как представители законодательной власти нашего региона, планируем включиться в работу по их выполнению", - отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов сообщил, что на заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы было принято решение вести работу по вовлечению участников СВО и членов их семей в общественно-политическую жизнь региона; оказывать содействие участникам СВО в получении образования, в приобретении опыта общественно-политической деятельности, в выдвижении на выборные должности.

"Вся большая Тюменская область с открытым сердцем помогает жителям новых территорий. Вот уже более двух лет депутатский корпус и региональное отделение "ЕР" поддерживает тесную связь с Краснодоном (ЛНР), сопровождает многие социальные учреждения. Помощь новым регионам – приоритетное направление работы партии, и мы обязательно продолжим поддерживать наших друзей", прокомментировала руководитель регионального исполкома Тюменского отделения "Единой России" Ольга Швецова

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова заявила, что Владимир Путин в очередной раз дал четкий и ясный посыл всему миру: "мы уверенно идем к поставленным целям по всем сферам жизни и обязательно достигнем их".

Теги: Путин, прямая линия


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