"Ожидание чуда". Юрий Лоза сыронизировал насчет прямой линии президента

Музыкант Юрий Лоза сыронизировал насчет пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, назвав ее всенародным ожиданием чуда.

Он считает, что пресс-конференция не зря проводилась именно 19 декабря, в День святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых христианских святых на Руси. В сознании народа давно живет ассоциация: Путин — тоже чудотворец, он также совершает некие волшебные разовые акции. Об этом говорят миллионы обращений к президенту во время прямой линии, большинство из которых — просьбы приехать и устранить локальные проблемы.

"Народ в нашей стране живет ожиданием чуда, и два раза в год ему обещают, что чудо обязательно случится, только надо немного подождать. Совсем чуть-чуть. До следующей пресс-конференции или прямой линии президента", — написал Лоза.

В 2017 году Путин прикладывался к мощам святителя Николая во время их принесения в Россию.