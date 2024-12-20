20 Декабря 2024
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Фото: utair.ru

Авиакомпания "ЮТэйр" подарит семьям с пятью и более детьми бесплатный перелет внутри России

Авиакомпания "ЮТэйр" сделает новогодний подарок семье сургутянки, обратившейся на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Многодетная мама Анна Шенкао вместе с мужем воспитывают пятерых детей. Всей семьей они совершат бесплатный перелет "туда-обратно" по любому маршруту из расписания "ЮТэйр" внутри России. Подобный подарок от авиаперевозчика получат все семьи, которые воспитывают пятерых и более детей.

"Мы не смогли остаться в стороне и решили исполнить мечту семьи из нашего родного региона — Ханты-Мансийского автономного округа. А также решили сделать новогодний подарок всем сургутским семьям, у которых пять и более детей. Каждой семье подарим бесплатный перелет!" - прокомментировал глава "ЮТэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Напомним, во время прямой линии Путин ответил на жалобу женщины на запредельно дорогие авиабилеты. Ответ на вопрос Путин начал с утверждения об успешном и стабильном развитии отрасли авиаперевозок. В прошлом году, со слов президента, самолеты перевезли 105 млн пассажиров. Ответственность за дорогие билеты Путин возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.

"Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетным семьям с детьми должны предоставить льготу 50% тарифа. Это от стандартного тарифа. Что авиационные компании делают? Они вводят свои льготы. Маленькие, незначительные. Но это уже не стандартный тариф. Поэтому скидку 50% предоставлять не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", — отметил президент.

Теги: ютэйр, многодетные, авиабилеты, подарок


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