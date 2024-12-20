23 миллиона рублей присвоил мошенник из Краснодара
20-летнего местного жителя задержала Краснодарская полиция. Его подозревают неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, мужчина приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Госуслугах.
"С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах", - рассказала Волк.
Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам российских и украинских кол-центров.
За это он получал денежное вознаграждение в криптовалюте.
Полицейские и сотрудники Росгвардии провели у него обыск в городе Тихорецке и изъяли 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, флешки и другие предметы для доказательства его вины.
Изъятые у мужчины сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах России. Общая сумма ущерба - 23 млн рублей.
Следователи устанавливают обстоятельства дела и возможных соучастников.
Возбуждено уголовное дело.