Хуснуллин: Денег в России хватает

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что главные инвесторы в стране – жители. Он также отметил, что знает, как пережить текущую турбулентности в экономике, поскольку "давно работает в сфере недвижимости".

По словам политика, самый большой объём стройки в стране – жилье: в 2023 г. введено 178 млн "квадратов" недвижимости, из них 136 млн – жилые здания. Самый крупный инвестор России – её жители. Жильё строят по эскроу-счетам: даже если дом не достроят, человек свои деньги не потеряет, как это было раньше с обманутыми дольщиками. Ввод жилья этого года подкреплён деньгами на 93–94%, следующий — на 67%, 2026-28 годы — на уровне 12–17%.

"У нас денег, в принципе, хватает", - сказал РБК Хуснуллин.

Политик полагает, что для того, чтобы страна стабильно развивала жилищное строительство, ставка по ипотеке должна быть 5%. Цены на стройматериалы растут, и на это, говорит Хуснуллин, он повлиять не может.