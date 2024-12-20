36 украинских беспилотников уничтожили в России за прошедшую ночь

36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили в небе над Россией прошедшей ночью сообщили в Министерстве обороны.



Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 16 БПЛА над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря, 5 – над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.

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Ранее и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о том, что после атаки БПЛА на Новошахтинск произошло возгорание на заводе нефтепродуктов. В атаке участвовали более трех десятков беспилотников и три ракеты.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь.