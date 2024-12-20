Духовное управление мусульман РФ одобрило многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России одобрил многоженство.

Как сообщил заместитель председателя совета и зампредседатель ДУМа, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, речь идет об условии равного отношения мужа к женам. Это допускается, в том числе при условии, если у супруги "существует неспособность к деторождению" по состоянию здоровья.

В контексте равноправного отношения мужа ко всем женам муфтий указал, что оно должно проявляться в равном материальном обеспечении, в представлении отдельного жилья для каждой из них. Супруг должен проводить одинаковое количество времени со всеми женами по установленной очередности.

Аляутдинов отметил, что мужчине необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. Если жена не готова с этим мириться или не была поставлена в известность, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного брака мужчина обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что многоженство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем.