Минфин планирует исключить из программы семейной ипотеки механизм лимитов

Министерство финансов России с учетом поручения главы государства Владимира Путина по итогам "Прямой линии" подготовит изменения в правила семейной ипотеки.

Это необходимо, чтобы исключить из программы механизм лимитов. Как заявили в пресс-службе ведомства, в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.

По данным Минфина, в настоящее время все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе, выдача не приостанавливается ни в одном из кредитных учреждений. На реализацию программы семейной ипотеки в текущем году выделено 290 млрд руб., из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 142 млрд рублей.

Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос молодой семьи из Краснодара, которой банки не одобряют семейную ипотеку. Он отметил, что никаких лимитов быть не должно, и пообещал, что их и не будет.