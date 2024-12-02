Аномалия: осень в Центральной России в этом году стала самой теплой за последние 145 лет

Осень 2024 года стала самой теплой за 145 лет метеонаблюдений. Как пишет "Коммерсант" , об этом говорят данные центра "Фобос". По словам синоптика Александра Шувалова, такие погодные условия являются локальным явлением, характерным только для Восточно-Европейской равнины. Он отметил, что страны Северной Америки и Западной Европы пережили аномально холодную осень.

"Все прогнозы указывают на то, что до конца столетия средняя температура на планете повысится лишь на 2 градуса", - сказал метеоролог.

Ранее об аномально теплой осени говорил директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин.

По его словам, температура была на пять градусов выше нормы.

"Причем аномальные все три месяца. Декабрь тоже начался с оттепели. Североатлантический циклон принес океанский воздух", - сказал специалист.

До этого свои прогнозы сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он в своем Telegram-канале сообщил, что прошедшая осень в Москве стала рекордно теплой за всю историю наблюдений за погодой с 1879 года. По его словам, средняя температура воздуха в столице составила +8,8 °C.