Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге и Москве отложены на неопределенный срок

Всемирные игры дружбы, которые Екатеринбург и Москва должны были принимать в сентябре 2024 года, но затем перенесенные, теперь отложены на неопределенный срок. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", - говорится в указе за подписью Путина.

Напомним, изначально предполагалось, что Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года. В мае этого года был создан оперштаб по проведению Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге. Также сообщалось, что на турнир в столицу Урала может приехать Владимир Путин. Однако затем было объявлено о переносе соревнований на 2025 год.