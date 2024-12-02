Евросоюз еще не готов к отправке войск на Украину

Евросоюз (ЕС) пока не решил отправлять ли войска на Украину, но рассматривает все варианты. Так заявила представитель внешнеполитической службы Анна-Кайса Итконен, пишет ТАСС.

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По ее словам, для того, чтобы отправить войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Но такое решение пока не было принято.

При этом Итконен отметила, что "ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится".

Сегодня лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети заявил, что новая глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет проливать кровь европейцев за интересы олигархов-глобалистов, выражая готовность разместить европейские войска на Украине, пишет Газета.ру.

"ЕС все больше и больше сходит с ума из-за Украины! <...> Пронатовская истеричка, настроенная крайне против России, она готова пролить кровь сынов Франции в этом конфликте глобальной олигархии!" — сказал Филиппо.

Он призывает выйти из НАТО и ЕС, чтобы жители страны не платили своими жизнями за чужие интересы.

Как сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пино, любое решение о направлении европейских сил на Украину должны совместно принимать страны ЕС, пишет РИА Новости. По ее словам, это даже не обсуждается.