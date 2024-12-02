Кремль ответил на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Дональда Трампа ввести для стран БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной валюты.

Представитель Кремля заявил, что попытки Вашингтона принуждать другие страны пользоваться долларом могут подтолкнуть их к переходу на расчеты в национальных валютах, и речь идет не только о БРИКС.

Он отметил, что доллар теряет привлекательность для многих стран как резервная валюта.

"Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", — цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую, чтобы заменить "могучий доллар США". Он пригрозил БРИКС пошлинами размером в 100% и запретом продавать товары на американском рынке.

Введение независимой от доллара финансово-платежной системы BRICS Bridge активно обсуждалось в октябре на саммите БРИКС в Казани, а саму идею президент РФ Владимир Путин озвучил еще в 2022 году.