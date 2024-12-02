В Нижнем Тагиле осуждены участники ОПГ, похищавшей материнский капитал

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении материнского капитала. Из бюджета были похищены миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались четыре человека: директор ООО "Ваш надежный риелтор"; собственно риелтор; бывшая председатель кооператива по выдаче займов и жительница Нижнего Тагила. Как показало расследование, с апреля 2019 по август 2021 года сообщники находили владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, а также договоры займов на приобретение недвижимости.

Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники подавали в территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ. После на расчетные счета организаций перечислялись деньги в счет погашения основного долга и процентов. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал всех виновными и назначил:

директору, он же организатор преступной группы – 4 года лишения свободы,

риелтору – 3 года лишения свободы,

экс-председателю кооператива по выдаче займов – 1 год и 2 месяца лишения свободы,

жительнице Нижнего Тагила – 2 года и 2 месяца лишения свободы.

Как уточнили в прокуратуре, все четверо будут отбывать свои сроки в исправительной колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора члены ОПГ были взяты под стражу в зале суда.