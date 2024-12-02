Самарский губернатор подготовил заявление по ситуации с ФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил заявление для прокуратуры и МВД по ситуации с местным футбольным клубом "Крылья Советов".

В нем глава региона просит провести проверку по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, о нецелевом расходовании бюджетных средств, о мошенничестве и о присвоении или растрате, сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, при изучении ситуации ему доложили о фактах, которые свидетельствуют, что, возможно, в клубе действительно есть источник для обогащения предпринимательских структур.

26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что клуб "Крылья советов" имеет долг в 36 млн руб. перед некой преступной группой, которая отвечает за судейство и занимается коррупцией. Глава региона сослался на одного из футбольных функционеров. Он указал, что в подобных схемах участвуют многие клубы. При этом проблема носит массовый характер. Федорищев призвал губернаторов начать борьбу с коррупцией в футбольном судействе и перестать переводить средства налогоплательщиков в преступные схемы. В Российском футбольном союзе заявили, что считают необходимым проверить слова главы Самарской области. Затем клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили обращение к губернатору после его слов о коррупции в судейском футбольном корпусе. Главу региона попросили предоставить имеющуюся информацию.