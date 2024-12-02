Четырех мужчин, которые незаконно "лечили" людей, задержали в Казани

Четырех мужчин, которые незаконно навязывали людям платные медуслуги, задержали в Казани. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ущерб от их работы составил более 50 млн рублей. Полиция уже провела 20 обысков. В итоге изъяли мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы и другие предметы, которые доказывают незаконную деятельность.

Как рассказала Волк, уроженец Украины с сообщниками организовал в Казани несколько косметологических клиник, куда приглашали клиентов для прохождения бесплатной диагностики организма.

После этого пациентам сообщали о якобы обнаруженных серьезных заболеваниях и предлагали пройти комплекс платных процедур. Если у клиента не было денег, они оформляли рассрочку. При этом договор займа не показывали.

На самом деле граждане подписывали документы на кредит с высоким процентом.

"Предварительно, от противоправной деятельности пострадали более 50 человек, общий ущерб превысил 50 млн рублей", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Трое фигурантов находятся под стражей, еще один - под домашним арестом.