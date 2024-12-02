02 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в зоне крупного пожара в Екатеринбурге

Роспотребнадзор сообщил о результатах исследований качества воздуха в зоне жилой застройки возле крупного пожара, который произошел в воскресенье в Екатеринбурге.
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Напомним, накануне на улице Испытателей горел цех по производству полистирола. Площадь пожара составила 1,5 тысячи "квадратов". Произошло обрушение кровли на 400 "квадратах". Пострадал один человек, еще 70 эвакуировались. К вечеру пожар был потушен.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пробы воздуха были отобраны специалистами в контрольной точке по адресу Горнистов, 13 – это ближайший к зоне возгорания жилой дом. В итоге было установлено отсутствие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как пояснили в ведомстве, отсутствие превышений нормативов связано со значительной удаленностью жилья от места пожара (380 метров), а также с благоприятными метеоусловиями: из-за безветренной погоды дым ушел выше жилой застройки.

Теги: вещества, пожар, Роспотребнадзор, Екатеринбург


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