02 Декабря 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Арбитраж удовлетворил заявление компании «Интерсвязь»  

Арбитражный суд Свердловской области вновь удовлетворил заявление компании «Интерсвязь» и отменил ранее вынесенное решение. Теперь ПАО «Россети Урал» полностью запрещён демонтаж линий и оборудования провайдера в любой форме до окончания судебного процесса между компаниями.

Как утверждают в компании "Интерсвязь", ранее компания «Россети Урал» срезала линии и оборудование связи, принадлежащие компании «Интерсвязь».

На данный момент, связисты и энергетики выясняют свои отношения в судах.

Как считают в "Интерсвязи" решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 ноября оборудование телеком-оператора защищено от уничтожения со стороны энергокомпании.

Судья Ермоленко вынес решение заявление об отмене обеспечительных мер удовлетворить. "Отменить обеспечительные меры в виде запрета ООО «Интерсвязь-Урал» использовать опоры и (или) иные элементы воздушных линий электропередачи и других объектов электрохозяйства, принадлежащих ПАО «Россети Урал», расположенных на территории Свердловской области России: г. Каменск-Уральский, г. Богданович, с. Большая Грязнуха, с. Троицкое, с. Байны, с. Травянское, с. Кремлевка, с. Прищаново, с. Позариха. д. Брод, шт. Мартюш, д. Быкова, с. Тягиш. с. Кунарское, с. Коменки для размещения дополнительных (не указанных сторонами в спорном договоре № РЦ-12-0101-24) ВОЛС до заключения соответствующего договора с ПАО «Россети Урал», наложенные определением Арбитражного суда Свердловской области от 19.11.2022г.".

Компания «Интерсвязь» на протяжении 27 лет занимается обеспечением доступа жителей уральского региона к интернету и другим услугам связи. В компании подчеркивают, что тем самым они помогают реализации федеральной программы по цифровизации территорий.

«Мы ожидаем разрешения спора в судебном порядке и настроены на урегулирование вопроса цивилизованным способом, чтобы не пострадали наши абоненты», - прокомментировал директор ООО «Интерсвязь-Урал» Андрей Ерушев.

Теги: интерсвязь-урал, россети урал, арбитражный суд, волс, провайдер


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