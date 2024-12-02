В Когалыме конкурс на должность мэра состоится 25 декабря

В Когалыме конкурс на должность мэра состоится 25 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в думе Когалыма.

Решение было принято на внеочередном заседании. Кандидаты могут подать документы с 4 по 18 декабря.

Напомним, 29 ноября в отставку ушел глава Когалыма, одного из "якорных" городов компании "Лукойла", Николай Пальчиков. Он руководил городом 11 лет. Об этом стало известно после встречи главы города с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Глава автономии сообщил, что из-за переезда Пальчиков подал в думу заявление о досрочной отставке.

Когалым – один из главных городов "Лукойла". Первая часть названия организации сформирована из первых букв трех "якорных" для нее городов – Лангепаса, Урая, Когалыма.