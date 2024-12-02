56 человек погибли на футбольном стадионе в Гвинее от давки

Число погибших во время столкновений на футбольном стадионе в Гвинее 1 декабря достигло 56-ти. Среди них есть дети. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

Инцидент произошел в воскресенье во время финального матча между "Нзерекоре" и "Лабе", который прошел в городе Нзерекоре - административном центре провинции.

Первый тайм матча прошел спокойно, затем – во втором тайме - два игрока "Лабе" получили красные карточки, а незадолго до конца игры судья назначил пенальти в ворота их команды.

Как сообщают местные СМИ, после этого болельщики выбежали на поле, а на трибунах началась паника и давка. Обстановка обострилась после того, как охрана применила слезоточивый газ, чтобы пресечь столкновение болельщиков двух команд.

Как написал на своей странице в социальной сети премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба, региональные власти прилагают все усилия, чтобы восстановить спокойствие среди населения.

"Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим", - написал он.