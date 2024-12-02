В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

Пять человек задержаны по подозрению в подготовке терактах в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

У них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Группа была организована в Кизлярском районе. Задержанные отправлены под арест. Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Приготовление к преступлению – террористский акт".

В августе сотрудники ФСБ России предотвратили серию террористических преступлений в Ингушетии. В Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро граждан России, собиравшихся устроить диверсии против правоохранителей, а также напасть на религиозные объекты. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.