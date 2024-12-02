Во всех российских такси, возможно, установят видеорегистраторы
Во всех российских автомобилях такси, возможно, установят видеорегистраторы. Они будут снимать обстановку в салоне. Как сообщают Известия, законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.
В законопроекте отмечают, что в салоне машины должна вестись видеосъемка. Перевозчики обязаны обрабатывать и хранить данные в электронном виде и обеспечивать доступ к ним правоохранителей.
Один из авторов - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов – сказал, что это позволит избежать ситуаций, когда и пассажиры, и водители ведут себя неправильно.
По его словам, пассажиры иногда оскорбляют, унижают или применяют физическое насилие в отношении водителей такси. Также и таксисты могут проявлять навязчивое или неуместное поведение по отношению к клиентам.
Другие эксперты говорят, что новая мера приведет к повышению цен на услуги перевозчиков.
В октябре Накануне.RU сообщало о том, что главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о таксисте-мигранте, который сначала словесно, а потом и физически напал на пассажирку по пути из аэропорта "Кольцово".