Во всех российских такси, возможно, установят видеорегистраторы

Во всех российских автомобилях такси, возможно, установят видеорегистраторы. Они будут снимать обстановку в салоне. Как сообщают Известия, законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

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В законопроекте отмечают, что в салоне машины должна вестись видеосъемка. Перевозчики обязаны обрабатывать и хранить данные в электронном виде и обеспечивать доступ к ним правоохранителей.

Один из авторов - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов – сказал, что это позволит избежать ситуаций, когда и пассажиры, и водители ведут себя неправильно.

По его словам, пассажиры иногда оскорбляют, унижают или применяют физическое насилие в отношении водителей такси. Также и таксисты могут проявлять навязчивое или неуместное поведение по отношению к клиентам.

Другие эксперты говорят, что новая мера приведет к повышению цен на услуги перевозчиков.

В октябре Накануне.RU сообщало о том, что главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о таксисте-мигранте, который сначала словесно, а потом и физически напал на пассажирку по пути из аэропорта "Кольцово".