Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют из-за перевозки крупногабаритного груза

Водителей предупредили о закрытии движения по автодороге и Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралавтодора.

Движение будет закрыто в ночь на 3 декабря с 00.45 до 08.30 в обоих направлениях с 252 по 300 километр, а также на съезде 1В транспортной развязки на 244 километре (подъем с автомобильной дороги автодороги Тобольск - Нефтехимический комбинат на автодороге Р-404 в северном направлении.

Маршрут объезда осуществляется по Тобольску: транспортная развязка автодорога Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск 244 километр - просп. Дзираева - просп. Менделеева - ул. С.Ремезова - ул. Защитинская - Уватский тракт.

Автомобилистов призывают быть внимательными и учитывать этот факт при построении маршрута.