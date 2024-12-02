02 Декабря 2024
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Происшествия Красноярский край
Фото: Supaporn Manbunsom / EyeEm / Getty Images

Дихлофос стал причиной смерти детей в Красноярском крае

Причиной смерти четырех детей в Красноярском крае стало отравление средством от насекомых. Обработку проводили накануне в доме семьи. Об этом сообщает следственный комитет Красноярского края и республики Хакасия.
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Там сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей.

"Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия", - сообщает ведомство.

Дети скончались в октябре. Сначала предполагалось, что они отравились купленной едой.

21 сентября семья из шестерых человек, в том числе четверо несовершеннолетних детей, почувствовали себя плохо. У них были признаки кишечного расстройства. Их госпитализировали.

В итоге скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день - 11-летняя и 12-летняя девочки.

После этого следователи допросили главу семьи. Мужчина сказал, что жилище толком не проветрили после обработки дихлофосом.

Следком уже тогда заявлял, что семья отравилась "неустановленным инсектицидным средством".

Потом сообщали, что в Красноярском крае судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства для травли мух.

По данным Управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии, из дома отравившейся семьи на экспертизу отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Следователи допросили родственников семьи, хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской участковой больницы.

Теги: отравление, красноярск, насекомые


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