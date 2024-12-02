Песков: Россия анализирует ситуацию в Сирии

Россия анализирует ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что будет сформирована позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки.

При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.

На прошлой неделе группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали сирийские провинции Алеппо и Идлиб, нарушив тем самым соглашение о деэскалации. Сирийская армия ответила на нападение, ударив по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо.

29 ноября в соцсетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе боевиков в город.

Сегодня Минобороны Сирии заявило, что сирийская и российская боевая авиация нанесла удары по позициям террористов на востоке провинции Алеппо. В результате десятки террористов убиты и ранены. Также уничтожена техника.

* Запрещенная в России террористическая группировка