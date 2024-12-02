Владимир Мазур поручил разработать проекты для конкретных жизненных ситуаций в рамках «Эффективного региона»

02 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур поручил разработать проекты для конкретных жизненных ситуаций в рамках «Эффективного региона»

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел заседание координационного совета по вопросам реализации проекта «Эффективный регион», участники которого рассмотрели промежуточные итоги работы и утвердили план на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Томской области реализуются пять проектов, направленных на решение конкретных жизненных ситуаций: «Поступление в техникум/колледж», «Прохождение учебной и производственной практики», «Многодетная семья – получение цифрового удостоверения», «Поиск работы граждан с инвалидностью», «Оказание мер поддержки гражданам, достигшим возраста 80 лет». Два последних уже реализованы и были представлены на совете. При реализации проектов удалось оптимизировать процесс: снизить срок предоставления услуги и количество посещений организаций для ее предоставления, а также сократить список предоставляемых документов.

Члены совета утвердили еще три проекта оптимизации государственных услуг: «Предоставление государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов», «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», «Предоставление государственной услуги по лицензированию фармацевтической и медицинской деятельности, а также деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур поручил куратору проекта «Эффективный регион» в Томской области, заместителю губернатора – руководителю аппарата губернатора Наталье Киселевой взять в разработку в следующем году еще ряд конкретных жизненных ситуаций.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

«Клиентоцентричность и бережливый подход в государственном управлении – одна из важнейших задач, которую решаем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. В Послании к Федеральному Собранию глава государства подчеркнул: передовые методы бережливого производства, уже применяемые в экономике, нужно распространять на социальную сферу, управленческий аппарат. Цель этой системной работы – благополучие, удобство и безопасность людей», — резюмировал губернатор Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, проект эффективный регион, бережливое производство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети