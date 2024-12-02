Владимир Мазур поручил разработать проекты для конкретных жизненных ситуаций в рамках «Эффективного региона»

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел заседание координационного совета по вопросам реализации проекта «Эффективный регион», участники которого рассмотрели промежуточные итоги работы и утвердили план на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Томской области реализуются пять проектов, направленных на решение конкретных жизненных ситуаций: «Поступление в техникум/колледж», «Прохождение учебной и производственной практики», «Многодетная семья – получение цифрового удостоверения», «Поиск работы граждан с инвалидностью», «Оказание мер поддержки гражданам, достигшим возраста 80 лет». Два последних уже реализованы и были представлены на совете. При реализации проектов удалось оптимизировать процесс: снизить срок предоставления услуги и количество посещений организаций для ее предоставления, а также сократить список предоставляемых документов.

Члены совета утвердили еще три проекта оптимизации государственных услуг: «Предоставление государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов», «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», «Предоставление государственной услуги по лицензированию фармацевтической и медицинской деятельности, а также деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Владимир Мазур поручил куратору проекта «Эффективный регион» в Томской области, заместителю губернатора – руководителю аппарата губернатора Наталье Киселевой взять в разработку в следующем году еще ряд конкретных жизненных ситуаций.

«Клиентоцентричность и бережливый подход в государственном управлении – одна из важнейших задач, которую решаем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. В Послании к Федеральному Собранию глава государства подчеркнул: передовые методы бережливого производства, уже применяемые в экономике, нужно распространять на социальную сферу, управленческий аппарат. Цель этой системной работы – благополучие, удобство и безопасность людей», — резюмировал губернатор Владимир Мазур.