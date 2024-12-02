Песков: Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца

Владимир Путин не передавал никаких сообщений Владимиру Зеленскому через федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало о том, что российский президент якобы просил его передать Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.

Песков рассказал, что на встрече с Эмбало Путин рассказал о переговорах, которые российская и украинская делегация провели в марте, о выходе на договоренность и о том, что Киев сам отказался от собственных предложений.

Путин подчеркнул, что нежелание вести переговоры происходит по указу Вашингтона.

По словам Пескова, Россия готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно.

"Собственно, наш коллега из Африканского государства <...> изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — заключил Песков.

Президент Гвинеи-Бисау был с визитом в Москве 25 октября. На встрече с Владимиром Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.

Сегодня сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев. Политик заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о дальнейших поставках Киеву вооружений в декабре на сумму в 650 млн евро.