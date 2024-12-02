В Екатеринбурге судят самокатчика, наехавшего на 8-летнего ребенка

В Екатеринбурге перед судом предстанет 21-летний молодой человек. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 13 июня этого года: молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял взятым в аренду электросамокатом. Он мчался с пассажиром по тротуару вдоль улицы Бебеля в уральской столице.

В какой-то момент парень утратил контроль над самокатом и наехал на идущего навстречу 8-летнего пешехода. В результате пострадавшему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов заявлял, что культура пользования электросамокатами в городе находится на низком уровне. А недавно в Екатеринбурге предложили создать специальную самокатную полицию.