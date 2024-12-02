МИД РФ прокомментировал намерение стран Прибалтики ввести санкции против Грузии

Россия отрицательно относится к попыткам вмешательства во внутренние дела других государств, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя намерение стран Прибалтики ввести санкции против Грузии.

"Происходящее - это внутреннее дело Грузии", - цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, действия, которые предпринимают прибалтийские правительства, говорят о том, что на Западе существует «атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию".

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва, Латвия и Эстония намерены ввести личные санкции против организаторов подавления протестов в Грузии.

Митинги в Грузии стали реакцией на озвученное 28 ноября решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года.

Напомним, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси. Действия властей по восстановлению порядка в стране она назвала "неприемлемыми".