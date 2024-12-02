В Тюменской области 144 тысячи человек зарегистрировались как самозанятые

Более 144 000 самозанятых зарегистрировано в Тюменской области в 2024 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Чаще всего жители региона выбирают сферу услуг, строительные, креативные и бьюти-индустрии. По данным Федеральной налоговой службы на 31 октября, в Тюменской области зарегистрировано более 144 000 самозанятых граждан.

В сравнении с аналогичным периодом, рост составил 29%, сообщила руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области" Ильяна Багишева во время пресс-конференции, посвященной форуму "Мой бизнес. Я – самозанятый".

"Сейчас самозанятый — это женщина 35-45 лет. За последний год мы видим большой интерес к креативным индустриям, потому что с прошлого года самозанятые получили возможность регистрировать свой бренд. Поэтому это ремесленники и люди, которые что-то производят своими руками".

Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он состоится 4 декабря в областной столице в торгово-выставочном центре "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12).

Посетителей ожидают консультации экспертов об изменениях в законодательстве для самозанятых в 2025 году, развитии навыков Soft Skills, внедрении искусственного интеллекта в жизнь и деятельность, мастер-классы и другие мероприятия.

Регистрация на форум открыта до 4 декабря.