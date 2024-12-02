Государство заберет авторские права на новые школьные учебники

Исключительные авторские права на новые школьные учебники отойдут государству. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Как сообщалось, в России напишут новые единые государственные учебники по всем школьным предметам до 2029 года, заявил на прошлой неделе министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По этим учебникам будут учиться все школы страны.

Ведомство обещает их полное соответствие современным требованиям и оперативное обновление содержания. Они станут значительно дешевле, а их электронные версии будут в "Моей школе". Но главное отличие новых госучебников от нынешних в том, что исключительные права на них, согласно закону об образовании, принадлежат РФ. То есть власти признали, что до сих пор в школах учатся по коммерческим учебникам.

Написание новых учебников подверг сомнению академик РАН Алексей Хохлов. Как ученый-физик, он отмечает, что замечательных школьных учебников по математике, физике, да и по другим предметам уже существует множество, и большая их доля – вполне высокого качества. И они уже проверены временем. Зачем сочинять новые? Он рассказал, что, когда в 1968 году начал учиться в знаменитой Второй школе (лучшей в то время физматшколе Москвы, ныне Лицей "Вторая школа" им. В. Ф. Овчинникова), геометрия там была одним из профильных предметов и она преподавалась на очень высоком уровне. При этом ученикам было рекомендовано заниматься исключительно по учебнику А. П. Киселева, первое издание которого вышло еще в 1892 году, потому что это классическое издание доказало свой высочайший уровень.