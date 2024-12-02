Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря

Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря, сообщает Shot со ссылкой на источники в Кремле.

По их данным, мероприятие начнется в 12:00 мск. На днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свой вопрос.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия Владимира Путина будет совмещена с большой пресс-конференцией. Он отметил, что на нее будут допущены СМИ из недружественных стран.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и тоже была совмещена с пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.