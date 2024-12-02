02 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

"Достоянием Среднего Урала" признан мотоцикл

В Свердловской области подвели итоги народного голосования за присвоение статуса "Достояние Среднего Урала". Победу одержал мотоцикл.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, голосование проходило с 1 августа по 1 декабря 2024 года на платформе обратной связи портала Госуслуг. Всего было подано 158 тысяч 182 голоса. Количество проголосовавших – 77 тысяч 38 человек, каждый мог отдать свой голос не более чем за пять объектов.

Пятерка лидеров по итогам оказалась следующей:

  • мотоцикл "Урал" – 23 тысячи 413 голосов,
  • музейный комплекс УГМК – 22 тысячи 423 голоса,
  • природный парк "Оленьи ручьи" – 16 тысяч 423 голоса,
  • сказы П. П. Бажова – 15 тысяч 332 голоса,
  • Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн – 14 тысяч 99 голосов.

"Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. И до последнего нельзя было сказать, кто победит", - прокомментировал итоги голосования председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Теги: мотоцикл, голосование, достояние, итоги


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