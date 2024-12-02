В Академическом районе Екатеринбурга дети сошлись в "Битве хоров"

Воспитанники детских садов самого молодого района столицы Урала в девятый раз сразились между собой. В творческом фестивале-конкурсе "Битва хоров" приняло участие 14 коллективов из дошкольных учреждений Академического района, а на импровизированную сцену вышло 202 исполнителя в возрасте от 6 до 7 лет.

Главным социальным партнером "Битвы хоров" все девять лет был ведущий застройщик и основатель восьмого района города – АО СЗ "РСГ-Академическое". Девелопер, следуя своему принципу не просто строить дома, но и возводить на территории проекта соответствующую социальную инфраструктуру, делает всё для того, чтобы жителям Академического района, независимо от их возраста, было тут интересно жить, развиваться и с пользой проводить своё время.

"Дети в Академическом районе – это наши дети, которых мы, совместно с родителями, пытаемся воспитывать в добром ключе, подсвечивая их лучшие стороны и раскрывая их таланты. Такое участие в коллективных мероприятиях, тем более песенных, творческих, очень объединяет как малышей, так и взрослых. И это замечательно, что нам, как застройщикам, разрешают поддерживать такие музыкальные общерайонные проекты: мы ведь не только построили в Академическом садики, мы ещё и выстроили с ними дружеские отношения, вместе вкладываясь в наше будущее – в развитие нашего подрастающего поколения. По большому счету, в нашей поддержке талантливой молодежи и участия в конкурсах, казалось бы, нет ничего грандиозного. Однако для самих ребят, их мам, пап и воспитателей эта "Битва хоров" – одно из самых значимых и волнительных событий в году", – уточнил председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселев.



Примечательно, что в этом году вокальное состязание после четырехлетнего перерыва прошло, наконец, в "живом" формате. Ранее конкурс то из-за пандемии, то из-за сезонных вспышек простуд и ОРВИ проводился онлайн и жюри приходилось оценивать таланты юных жителей Академического по видеозаписям, которые, как признаются эксперты, не позволяли внимательно рассмотреть все грани подрастающих "бриллиантов" эстрады.

"Я член жюри "Битвы хоров" между садиками Академического района с самого начала образования этого конкурса, и вижу, как за эти годы коллективы и их руководители выросли в профессиональном плане. Если раньше приходилось снижать оценки за то, что дети кричали, а не пели, не интонировали, что музыкальные работники не садились за инструмент, а пользовались фонограммой, что хор не умел выйти, построиться и уйти со сцены правильно, что пели вокалисты не всегда слаженно, то сейчас всё иначе. Сегодня приходится детские хоры оценивать как профессиональные взрослые коллективы, тем более, что уровня все достигли высокого. Могу с уверенностью сказать, что "Битва хоров" помогает не только выявить талантливых детей, но и стимулирует педагогов развиваться, как настоящих хормейстеров и дирижёров", – отметила преподаватель хоровых и теоретических дисциплин Свердловского мужского хорового колледжа Юлия Цыганова.

Судьи, в числе которых также руководитель старшего хора известного лицея имени Дягилева Марина Сидорова и руководитель направления по связям со СМИ "РСГ-Академическое" Валентина Кашагулян, оценивали сценическую культуру коллективов, их ансамблевое звучание, артистизм участников, точность и чистоту интонирования, а также технику исполнения, музыкальную и эмоциональную выразительность произведений. Дети исполняли, в том числе, песни легендарных композиторов и авторов – Пахмутовой, Шаинского, Танича. А темами в этом году стали любовь к Родине и ценность семьи. Традиционной площадкой, принявшей фестиваль в девятый раз, стал детский сад №23.

"Каждый хоровой коллектив представил две песни патриотической направленности, продолжая традицию, заложенную в первые годы фестиваля. "Битва хоров" не только способствует развитию музыкальных и вокальных навыков у воспитанников, но и формирует у них чувство гордости за свою семью, малую родину, страну, что делает этот фестиваль важным событие для всего Академического района", – рассказала заведующая детским садом №23 Светлана Романова.

"Песни для участников подобраны по возрасту, так как очень важно, насколько дети их чувствуют, насколько они к ним проникаются. Это зависит от того, как музыкальный руководитель преподнесет коллективу произведение: если детям донести его смысл и проговорить какие-то незнакомые слова, то они будут исполнять его с любовью. Любая песня должна быть прожита ребенком, и тогда она будет спета им от души", – подчеркнула музыкальный руководитель детского сада № 23 Мария Бень.

В планах АО СЗ "РСГ-Академическое" – помочь организаторам конкурса через год сменить его статус, превратив районное мероприятие в общегородское. И тогда на десятой, юбилейной "Битве хоров" подрастающие таланты из Академического с помощью ведущего девелопера смогут гордо заявить о себе на весь Екатеринбург.