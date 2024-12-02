Две золотые монеты "Георгий Победоносец" выпустил Центробанк

Две золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" выпустил Центробанк. Их номинал - 200 рублей и 10 тысяч, сообщается в Telegram-канале Центробанка.

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Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

Как сообщает ТАСС, золотая монета номиналом 200 рублей имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба - 999.

Монета номиналом 10 тыс. рублей имеет диаметр 10 см, масса - 1 кг 999 пробы. Тираж составит до 100 штук.

На лицевой стороне монет - изображение Государственного герба РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Ранее мы сообщали, что в России стартовало онлайн-голосование за символы для банкноты в 1000 рублей. Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. Ее лицевая сторона, которую представили в 2023 году с изображением Нижнего Новгорода, останется прежней.