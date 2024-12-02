В следующем году проезд в транспорте Перми подорожает до 40 рублей

Администрация Перми утвердила постановление об увеличении стоимости проезда в городском общественном транспорте с 15 апреля 2025 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект постановления, подписанного 27 ноября мэром Эдуардом Сосниным, опубликован на сайте мэрии. Согласно проекту, новый тариф составит 40 руб. за поездку. Также документ предусматривает рост стоимости тарифа в 2026 и 2027 году.

Так, с 15 апреля 2026 года тариф составит 43 рубля, с 15 апреля 2027 года - 46 рублей.