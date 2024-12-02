Зеленский: Украина не может вернуть свои территории

Вооруженным силам Украины не хватает сил для возвращения утраченных территорий. Как сказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Kyodo, нужно искать дипломатическое решение урегулирования конфликта.

"Нашей армии не хватает сил, чтобы сделать это [вернуть территории]. Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатические решения", — сказал Зеленский.

Как пишет Газета.ру, он отметил, что переговоры могут начаться только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в сильной позиции. По словам президента Украины, это позволит избежать "нового вторжения" России.

Он отметил, что конфликт перешел в "сложный период".

29 ноября Зеленский в интервью телеканалу Sky сказал, что можно завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

Ранее мы писали, что украинский лидер согласен на вступление в НАТО без действия статьи о коллективной обороне. Об этом он заявил в Киеве на встрече с еврокомиссарами.