В Перми не станут запускать салют в Новый год

В администрации Перми отказались от проведения фейерверков в новогодние праздники. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в администрации.

Причина - усиление мер безопасности в городе в новогодние праздники. Без праздничных салютов Пермь будет отмечать Новый год второй год подряд. Праздники в Перми в последнее время проводят без салютов - фейерверков не было в честь 1 мая и Дня Победы. Салют прогремел только в День города.

В комментариях в соцсетях многие жители Перми поддерживают это решение, отмечая, что пока идет СВО проведение салютов неуместно.