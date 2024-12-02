В Госдуме предложили ввести запрет на курение на ходу

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести запрет на курение на ходу. Обращение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По мнению парламентария, запрета курения в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, двигаясь по улицам. В результате из-за дыма от сигарет позади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Кроме того, от разбросанных беспорядочно бычков наносится вред окружающей среде. Также курением на ходу россияне подают негативный пример для детей и молодежи, отмечает Хамитов.

Депутат предлагает внести поправку в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", передает РИА Новости.

Напомним, в России хотят запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. Соответствующую инициативу уже поддержал Минздрав. Следующий шаг — обсуждение и, весьма вероятно, принятие законопроекта в Госдуме.

Ранее сообщалось, что за последние годы в России количество курящих граждан перестало сокращаться Сегодня курит треть населения, заявил врач-пульмонолог, доцент Института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов. По его словам, из 30% половина является заядлыми курильщиками.