Бывший генсек НАТО: Украина может временно уступить территории ради прекращения огня

Украина может уступить на время свои территории ради прекращения огня. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей Tagesschau. Об этом сообщает Lenta.ru

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"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем", — отметил он.

По словам Столтенберга, Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

Ранее мы сообщали, что глава правительства Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет кабмин. По его словам, его страна может заблокировать вступление новых членов в альянс.

А в октябре стало известно, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в начале специальной военной операции не мог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который первое время после начала СВО провел в бункере. Когда разговор все же состоялся, он оказался "довольно трудным". Отчасти, по словам Столтенберга, причиной был страх, что Зеленского скоро "поймают или убьют".