Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, сообщило агентство dpa.

Политик заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о дальнейших поставках Киеву вооружений в декабре на сумму в €650 млн.

Ранее сообщалось, что первый за почти два года телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Он прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер заранее оповестил западных лидеров, в том числе Владимира Зеленского, о предстоящем звонке.