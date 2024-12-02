Самолет, летевший на Пхукет из Томска, сел в Новосибирске из-за неисправности

Летевший из Томска в Таиланд самолет авиакомпании Azur Air сел в Новосибирске из-за технической неисправности. На борту находилось 300 пассажиров, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сегодня около 9 часов утра по местному времени, экипаж самолета принял решение о посадке на запасном аэродроме международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина.

Посадка прошла благополучно.

"Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события", - сообщили в прокуратуре.

По данным авиакомпании, пассажиры отправятся на Пхукет на резервном воздушном судне.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в части исполнения законов о безопасности полетов и защите прав потребителей.

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