Состояние богатейших россиян выросло с начала года почти на 8 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 7,915 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех прибавил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние выросло более чем на 4 миллиарда долларов - до 25,3 миллиарда долларов. Мордашов переместился в рейтинге на второе место с четвертого.

Самым богатым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который за месяц поднялся на первое место с третьего. С начала года он увеличил состояние на 2,81 миллиона долларов, до 27,5 миллиарда.

На третье место с седьмого поднялся Михаил Прохоров (группа "Онэксим"). Бизнесмен с начала года увеличил состояние на 2,99 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда.

Напомним, в 2023 году состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 50,012 миллиардов долларов, или 4,5 триллионов рублей, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023-й и 2024-й.