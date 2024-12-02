Профсоюз "Учитель" направил обращение Правительству из-за массового принуждения к "Сферуму"

Межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" направил обращение Правительству РФ по поводу массового принуждения к регистрации и использованию платформы "Сферум". Обращение подписали более 2000 человек, из которых 59% - это учителя, 32% - родители.

В документе говорится, что из регионов поступают многочисленные жалобы педагогов. Учителя, работающие с огромной нагрузкой, вынуждены тратить свое время на "работу с родителями", писать по 10 сообщений в неделю, чтобы доказать использование платформы. В большинстве случаев руководство школ ссылается на распоряжение "сверху" и необходимость "выполнять показатели". В школы поступают распоряжения обеспечить работу с платформой. В некоторых регионах, например в Белгородской или Архангельской областях, есть официальные приказы. Директора школ требуют от учителей обеспечить регистрацию детей и родителей, запугивать лишением премий, штрафами, административной ответственностью, возмущены в профсоюзе. А Министерство просвещения РФ говорит, что все якобы добровольно.

"Руководство образовательных учреждений принуждает учителей регистрироваться самим и обращаться к родителям и детям с требованием зарегистрироваться на платформе "Сферум". При этом предполагается, что платформа используется на личном телефоне педагога, поскольку речь идет о предоставлении работнику в пользование техники и интернета, как правило, не идет. В этом мы усматриваем нарушение Трудового кодекса (ст. 163 и ст. 60). Педагогические работники вынуждены требовать от родителей действий, не обусловленных их обязанностями и нормативными актами. Формируются имидж учителя как человека бесправного, который вынужден выполнять заведомо незаконные распоряжения администрации", - пишет профсоюз.

Отмечается, что это часто приводит к напряженности между учителями и родителями. Последние недовольны принуждением, а первые - люди подневольные и не могут ничего сделать.

"Цифровизация" отнимает массу времени и сил у педагогов и родителей. Дальше будет только хуже... Рейтинги затмили все! Школа работает на отчеты чиновников! Онлайн-олимпиады, онлайн-курсы, онлайн-мероприятия – настоящее бедствие нашего образования!" - заключает профсоюз "Учитель", комментируя обращение на своем сайте.

В комментариях под новостью люди пишут, что директора в погоне за собственным рейтингом просто душат учителей и напрягают родителей. Но и директора тоже выполняют приказы "сверху" - из департаментов. Но над ними стоит министерство, которое никакой проблемы не видит.