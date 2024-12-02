Профсоюз "Учитель" направил обращение Правительству из-за массового принуждения к "Сферуму"

02 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Ростелеком

Профсоюз "Учитель" направил обращение Правительству из-за массового принуждения к "Сферуму"

Межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" направил обращение Правительству РФ по поводу массового принуждения к регистрации и использованию платформы "Сферум". Обращение подписали более 2000 человек, из которых 59% - это учителя, 32% - родители.
Читайте также:

В документе говорится, что из регионов поступают многочисленные жалобы педагогов. Учителя, работающие с огромной нагрузкой, вынуждены тратить свое время на "работу с родителями", писать по 10 сообщений в неделю, чтобы доказать использование платформы. В большинстве случаев руководство школ ссылается на распоряжение "сверху" и необходимость "выполнять показатели". В школы поступают распоряжения обеспечить работу с платформой. В некоторых регионах, например в Белгородской или Архангельской областях, есть официальные приказы. Директора школ требуют от учителей обеспечить регистрацию детей и родителей, запугивать лишением премий, штрафами, административной ответственностью, возмущены в профсоюзе. А Министерство просвещения РФ говорит, что все якобы добровольно.

"Руководство образовательных учреждений принуждает учителей регистрироваться самим и обращаться к родителям и детям с требованием зарегистрироваться на платформе "Сферум". При этом предполагается, что платформа используется на личном телефоне педагога, поскольку речь идет о предоставлении работнику в пользование техники и интернета, как правило, не идет. В этом мы усматриваем нарушение Трудового кодекса (ст. 163 и ст. 60). Педагогические работники вынуждены требовать от родителей действий, не обусловленных их обязанностями и нормативными актами. Формируются имидж учителя как человека бесправного, который вынужден выполнять заведомо незаконные распоряжения администрации", - пишет профсоюз.

Отмечается, что это часто приводит к напряженности между учителями и родителями. Последние недовольны принуждением, а первые - люди подневольные и не могут ничего сделать.

"Цифровизация" отнимает массу времени и сил у педагогов и родителей. Дальше будет только хуже... Рейтинги затмили все! Школа работает на отчеты чиновников! Онлайн-олимпиады, онлайн-курсы, онлайн-мероприятия – настоящее бедствие нашего образования!" - заключает профсоюз "Учитель", комментируя обращение на своем сайте.

В комментариях под новостью люди пишут, что директора в погоне за собственным рейтингом просто душат учителей и напрягают родителей. Но и директора тоже выполняют приказы "сверху" - из департаментов. Но над ними стоит министерство, которое никакой проблемы не видит.

Теги: школа, образование, учителя, родители, сферум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети