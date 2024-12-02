02 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уральцу, летом сбежавшему из колонии

На Среднем Урале осужден мужчина, летом совершивший побег из колонии. Суд вновь отправил его за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее уральцу было назначено 3 года лишения свободы за умышленные уничтожение или повреждения имущества из хулиганских побуждений и покушение на уничтожение имущества. Постановлением Камышловского районного суда для дальнейшего отбывания наказания мужчина был переведен на участок колонии-поселения ИК-63 в Ивделе.

В конце лета этого года – 21 августа – уралец, убедившись в отсутствии контроля со стороны сотрудников, взял и покинул колонию. На момент побега ему оставалось сидеть 1 год и 29 дней. В дальнейшем беглец был задержан, никакого сопротивления он не оказал.

Как отметили в прокуратуре, свою вину в побеге мужчина полностью признал. Ивдельский городской суд по совокупности приговоров назначил ему 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Теги: колония, побег, суд, Ивдель


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