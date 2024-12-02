02 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюменской области директора школы оштрафовали за драку учениц в туалете

Директор школы в Тюменском районе привлечена к ответственности за драку учениц в туалете школы села Луговое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года между двумя ученицами восьмого класса. Причиной стала ненадлежащая организация работы по профилактике девиантного поведения обучающихся. По инициативе прокуратуры района проведено внеочередное заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проанализированы причины и условия произошедшего.

С участниками конфликта независимым медиатором проведена примирительная процедура, в школе скорректирована организация профилактической работы, директору школы объявлен выговор.

Кроме того, по постановлению прокуратуры района директор образовательной организации привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций) в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей

Теги: школьница, туалет, школа, директор, штраф


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Ранее 25.09.2024 15:39 Мск В Тюменской области школьницу избили в туалете

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