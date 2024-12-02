Трамп отреагировал на решение Байдена помиловать сына

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера примером злоупотребления и нарушения правосудия.

"Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В воскресенье Джо Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на публично данные обещания этого не делать. Речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния, напоминает ТАСС. В Делавэре Хантеру Байдену был признан виновным в нарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов. CNN сообщало, что в обвинении содержится девять пунктов, включая уход от налогов, уклонение от оценки имущества, фальсификация налоговой декларации. Сын президента "потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета", говорилось в обвинительном заключении.