Матвиенко: России не нужно оглядываться на США

России в текущей ситуации нужно не оглядываться на США, а продолжать работать над достижением своих целей, что Россия и делает. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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По ее словам, Россия результативно преодолевает тысячи незаконных санкций и при этом продолжает развиваться, в том числе в сторону технологического лидерства.

"Продвигаемся в зоне СВО на всех направлениях. Усиливаем свою безопасность. И демонстрация наших новых возможностей, таких, как гиперзвуковые баллистические ракеты “Орешник”, тому подтверждение", - сказала Матвиенко.

Также спикер оценила шансы на переговоры по Украине. По ее словам, если команде Дональда Трампа удастся в ближайшее время назначить их, это ещё не будет ничего значить.

"Так что лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны придётся проявить определённые сильные качества. Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в любом случае, диалог необходим.

"…моё твёрдое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать. Поэтому — да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет", - сказала спикер.

При этом телефонные разговоры между руководством разных государств просто так не происходят. Всегда, даже при срочной ситуации, такие звонки готовятся, в том числе технически. В цепочку включаются переводчики, ведётся стенограмма.