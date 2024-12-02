02 Декабря 2024
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Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"Вопрос решен": депутат Вихарев рассказал, как помогает жителям Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев рассказал, как ему удалось решить несколько проблем жителей города.
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Как сообщил Вихарев в своем Telegram-канале, он провел прием в штабе "Единой России".

"Из двора многоквартирных домов на улице Баумана, 56 и 58 перестали вывозить мусор от слова совсем. Направил обращение в администрацию города. Сейчас УК определила место для новой контейнерной площадки, а администрация потребовала ее обустроить. Вопрос решен, вывоз мусора с придомовой территории будет восстановлен", - заверил депутат.

Также ему пожаловались, что в квартире по улице Восстания, 89 незаконно проживают от 10 до 20 мигрантов одновременно.

"Постоянная антисанитария, клопы, тараканы и т.д. Полиция бездействует. Направил депутатские запросы в миграционную службу и СЭС, будем разбираться!", - пообещал Алексей Вихарев.

Он также рассказал, что решен вопрос с отоплением и горячей водой в доме на улице Студенческая, 47.

"Жители ранее обращались к УК с проблемой – нет тепла, на что получили ответ, что все решится через месяц. Направил обращение в "Екатеринбурэнерго", они быстро ответили и оперативно исправили все неполадки с отоплением. Теперь у жильцов есть горячая вода, тепло и хорошее настроение!", - отметил Вихарев.

Алексей Вихарев и Людмила(2024)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Также на прием пришла жительница Екатеринбурга Людмила и попросила помочь с ремонтом машины.

"Она поддерживает наших военных на СВО с гуманитаркой. Знакомы с ней давно – закупали парафин для окопных свечей, решали другие вопросы. Выделил средства на работы. Теперь машина на ходу, будет дальше помогать ребятам", - добавил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев и Людмила(2024)|Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Теги: Вихарев, прием, депутат, Екатеринбург


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