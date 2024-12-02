02 Декабря 2024
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Reuters

Зеленский согласен на вступление в НАТО без действия статьи о коллективной обороне

Зеленский заявил, что возможен вариант вступления Украины в НАТО без распространения на нее 5-й статьи о коллективной самообороне. Об этом он заявил в Киеве на встрече с еврокомиссарами.
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При этом он добавил, что никогда не пойдет на вступление в альянс без каких-то территорий. Что означает лишь временную отсрочку войны НАТО против России за шесть российских регионов, воссоединившихся с 2014 года. Хотя и пообещал не просить ввода войск на территорию, подконтрольную его режиму, ибо в этом случае он потеряет поддержку половины стран НАТО.

Это заявление дополняет его недавние слова о том, что он готов отказаться от претензий на российские регионы, лишь бы Украину приняли в НАТО. Это тянет на сенсацию, пишт издание "Страна". Ведь Зеленский отказывается от своей главной "хотелки" - выхода на мифические "границы 1991 года", которые тогда существовали только на бумаге. Это может быть связано с планом избранного президента США Дональда Трампа остановить боевые действия по линии фронта и отложить вопрос втягивания Украины в НАТО. И Зеленский пытается этот план сорвать или исключить из него пункт про невступление в НАТО. То есть он дает понять, что готов пойти на уступки, лишь бы перспективу НАТО не исключали. Если ему это удастся, то он создаст себе имидж миротворца, готового на завершение военного конфликта. И тогда Россию, которую этот вариант не устраивает, можно будет сделать виноватой.

Глава МИД Украины Андрей Сибига направил министрам стран НАТО письмо с призывом официально пригласить Украину в НАТО на предстоящей встрече в Брюсселе.

Возглавлявший ранее французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien сказал, что своим заявлением о территориальных уступках в обмен на приглашение в НАТО Зеленский фактически признал свой провал.

Bloomberg пишет, что Зеленский послал самый сильный сигнал о готовности отказаться от территорий ради мирного соглашения. Однако Зеленский говорит, что просто откладывает этот вопрос, который позже он решит с помощью НАТО.

Теги: украина, нато, зеленский


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